Corrida Passos da Solidariedade reúne quase 700 atletas nas ruas do Centro de Florianópolis

Dia especial 06/11/2017 | 16h17 Atualizada em

Chegar na frente e fazer o melhor tempo não era o principal objetivo dos atletas que disputaram a prova deste domingo pelo Centro Histórico de Florianópolis. Organizada para arrecadar fundos para o Hospital de Caridade, a Corrida Passos da Solidariedade promoveu um dia especial para quase 700 corredores. Já na largada, no Largo da Alfândega, o ambiente era de confraternização e descontração. Afinal, o propósito do evento era fazer o bem.

— Eu acredito que iniciativas como a da Corrida Passos da Solidariedade são importantíssimas. Em especial, tenho uma gratidão enorme pelo Hospital Caridade, pois foi lá que a minha esposa fez todo o tratamento na cura de uma doença no último ano. Poder participar do evento como embaixador teve um significado ainda mais especial para mim — disse o velejador olímpico Bruno Fontes, que fez o percurso de 5 km ao lado da esposa, Paola Piccoli, e com a filha, Clara, no ombro.

A Corrida foi idealizada pelo Rotary Club de Florianópolis, com apoio do E-Club Distrito 4651, Rotary Club Florianópolis Leste e Irmandade Nosso Senhor Jesus dos Passos. Nas disputas de 10 km, João Florêncio (39m10s) e Gabriela Santos (43m13s) foram os campeões, enquanto nos 5 km os mais rápidos foram Roberto Aparecido Rocha (17m08s) e Gabrielle Rodriguez (21m31s).

Confira os resultados

10 km – Feminino

1ª Gabriela Santos – 43m12s

2ª Sueli Ahiara – 46m34s

3ª Débora Simas – 50m22s

4ª Solange Wolf – 50m17s

5ª Letícia de Almeida – 50m31s

10 km – Masculino

1º João Florêncio da Rocha – 39m10s

2º Sherman Mello – 39m37s

3º Rolf Echterhoff – 40m24s

4º Niek Verdijck – 41m48s

5º Vinicius – Tyburski – 41m52s

5 km – Feminino

1ª Gabrielle Rodriguez – 21m31s

2ª Camila Muller – 21m55s

3ª Karina Claudino – 21m55s

4ª Luisa Vargas – 22m23s

5ª Emanuela Pagliochi – 23m09s

5 km – Masculino

1º Roberto Aparecido Rocha – 17m08s

2º Carlos Augusto Fernandes – 17m23s

3º Eduardo Castro – 17m27s

4º Fábio Martins – 17m33s

5º Emerson Seffrin – 17m45s