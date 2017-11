Corpo de mulher do atirador da Califórnia é encontrado sob piso da casa

Los Angeles 15/11/2017 | 21h42

A polícia descobriu, durante a investigação da casa do atirador que atacou vários lugares no norte da Califórnia, o corpo de sua mulher debaixo do piso, fazendo o balanço de mortos subir para cinco.

Policiais do condado de Tehama acreditam que Kevin Janson Neal disparou contra ela na noite de segunda-feira, antes de começar a vagar pelas ruas durante a manhã seguinte, armado com dois rifles semiautomáticos, selecionando aparentemente ao acaso suas vítimas.

"Acreditamos que isso foi o que deu início a todo esse evento", disse em uma coletiva de imprensa Phil Johnston, assistente do xerife do condado de Tehama.

Os policiais acreditavam, desde o começo, que Neal tinha assassinado quatro pessoas e ferido dez. O homem estava em liberdade, sob fiança, após ter sido suspeito de um assalto com uma arma cometido em janeiro, antes de ser morto pela polícia.

O tiroteio teve início na terça-feira, perto das 08h00 locais (14h00 de Brasília) em uma casa de Rancho Tehama Reserve e continuou em vários lugares da comunidade, inclusive uma escola primária.

Não há crianças entre os mortos, e o motivo do ataque ainda não está claro, mas poderia ser relacionado a uma briga doméstica e a uma história de brigas com seus vizinhos.

O porta-voz disse à imprensa que a reação rápida da equipe da escola tinha sido "monumental" para prevenir mais mortes.

* AFP