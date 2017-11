Copa da Rússia está "perto demais" para uso do VAR, afirma presidente da Uefa

Roma 23/11/2017 | 13h02

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, julgou prematura a introdução do assistente de vídeo (VAR) na Copa do Mundo da Rússia-2018 (14 de junho-15 de julho), nesta quinta-feira em entrevista ao jornal italiano La Repubblica.

"Está perto demais", respondeu o dirigente, ao ser perguntado sobre o uso do VAR na Rússia, algo pretendido pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Eu sei que não tem volta, mas neste tema eu sou um pouco conservador. O árbitro deve seguir sendo o juiz, se não for assim, é como se fosso um robô tomando as decisões", completou Ceferin.

A Board, entidade que gere as regras e leis do futebol, deverá se pronunciar em março sobre a autorização do uso do VAR. O sistema já foi testado em várias competições organizadas pela Fifa, assim como nos Campeonatos Italiano e Alemão.

* AFP