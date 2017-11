Confusão entre torcidas de Juventude e Figueirense antes do jogo no Jaconi 

Campeonato brasileiro 17/11/2017 | 22h33 Atualizada em

Torcedores de Juventude e Figueirense se envolveram em uma confusão antes da partida no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vídeos mostram torcedores alvinegros fugindo do local do ônibus, que trafega de ré pela rua Alfredo Chaves.

Segundo o repórter Kadu Reis, da Rádio CBN Diário, a torcida organizada do Figueira que viajou até a serra gaúcha foi escoltada de volta à BR-101 em direção a Florianópolis antes do início do confronto.

Vejo os vídeos feitos por Elizeu Evangelista

Parte 1: Confusão entre torcidas do Figueirense e Juventude é registrada nos arredores do Alfredo Jaconi. Vídeo: Elizeu Evangelista pic.twitter.com/1MH9ZRIBQ4 — CBN Diário (@CBNDiario) 17 de novembro de 2017

Parte 2: Vídeo mostra torcedores fugindo do local após a confusão. pic.twitter.com/twMUHuWnRq — CBN Diário (@CBNDiario) 17 de novembro de 2017

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro