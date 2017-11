Confira as estreias que chegam aos cinemas de SC nesta quinta-feira

Clube do Assinante 30/11/2017 | 07h00 Atualizada em

"Assassinato no Expresso do Oriente", adaptação da clássica obra de Agatha Christie, estreia em seis cidades

Foto: Genre Films / Divulgação

Confira as estreias da semana nos cinemas parceiros do Clube do Assinante :

Assassinato no Expresso do Oriente

Suspense, Policial. 1h54min. De Kenneth Branagh, com Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer.

Adaptação da clássica obra de Agatha Christie. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. Já a bordo, ele conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime cometido.

O filme estreia nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi e Cine Show Beiramar, em Florianópolis, Arcoplex Itaguaçu, em São José, Neumarkt Blumenau, GNC Camboriú, Garten Joinville e GNC Nações, em Criciúma.



Jogos Mortais: Jigsaw

Terror, suspense. 92min, 18 anos. De Michael e Peter Spierig, com Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie.

Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. À medida que a investigação avança, os policiais se encontram perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

O filme estreia nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi e Cine Show Beiramar, em Florianópolis, Arcoplex Itaguaçu, em São José, Arcoplex Itajaí, Arcoplex Criciúma, Arcoplex Jaraguá, Arcoplex Via Catarina, em Palhoça, Arcoplex Pátio Chapecó, Neumarkt Blumenau, Mueller Joinville, Garten Joinville, GNC Camboriú e GNC Nações, em Criciúma.



A Estrela de Belém

Animação. 86min. De Timothy Reckart, com Vini Rodrigues, Cristina Mel, Caique Oliveira.

Um pequeno, porém bravo, asno chamado Bo, anseia por uma vida melhor. Um dia ele encontra a coragem de se libertar, e junto de seus novos amigos começa uma jornada. Agora eles seguem uma estrela e acabam se tornando heróis acidentais na maior história já contada, o primeiro Natal.

O filme estreia nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi e Cine Show Beiramar, em Florianópolis, Arcoplex Jaraguá, Arcoplex Via Catarina, em Palhoça, Arcoplex Patio Chapecó, Arcoplex Araranguá, Neumarkt Blumenau, GNC Camboriú, Garten Joinville e GNC Nações, em Criciúma.



Antes o Tempo não Acabava

Drama. 85min. De Sergio Andrade e Fábio Baldo, com Anderson Tikuna, Begê Muniz, Rita Carelli

Anderson é um jovem rapaz que possui raízes na etnia indígena saterê. Quando ele se muda para Manaus e vai morar na cidade grande, ele começa a se ver preso entre os embates culturais das tradições do mundo de onde veio e cresceu e os costumes urbanos e o complexo e conturbado cotidiano da metrópole.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi, em Florianópolis.



Extraordinário

Drama. 1h53min, 10 anos. De Stephen Chbosky, com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay.

Baseado no best-seller homônimo, o filme conta a história de Auggie Pullman, um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

O filme terá pré-estreia no sábado e domingo nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Cinesystem Iguatemi e Cine Show Beiramar, em Florianópolis, Neumarkt Blumenau, GNC Camboriú, Garten Joinville,GNC Nações, em Criciúma, Arcoplex Itaguaçu, em São José, Arcoplex Criciúma, Arcoplex Jaraguá, Arcoplex Via Catarina, em Palhoça, e Arcoplex Patio Chapecó.



A Garota do Armário

Comédia dramática. 110min, 12 anos. De Marc Fitoussi.

Uma jovem de quatorze anos de idade que tem que experimentar trabalhar por uma semana como parte de um projeto escolar. Por isso, sua mãe arranja um estágio para a menina na companhia de seguros onde trabalha como executiva júnior. Porém, enquanto re-organiza um armário de armazenamento a jovem descobre alguns segredos desagradáveis que a empresa mantém escondido e que podem envolver sua mãe.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma, em Florianópolis.



Manifesto

Drama, experimental. 98min, 12 anos. De Julian Rosefeldt, com Cate Blanchett, Ruby Bustamante, Ralf Tempel.

Os históricos manifestos de arte podem ser aplicados à sociedade contemporânea? É isso o que Cate Blanchett tenta responder ao explorar os componentes performáticos e o significado político de declarações artísticas e inovadoras do século XX, que vão dos futuristas e dadaístas ao Pop Art, passando por Fluxus, Lars von Trier e Jim Jarmusch.

O filme terá pré-estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma, em Florianópolis, no sábado (2), às 11h.

