Confira as estreias da semana nos cinemas de SC

Entre os destaques nos cinemas catarinenses parceiros do Clube do Assinante estão Liga da Justiça e a pré-estreia de Com amor, Van Gogh, primeira animação longa-metragem feita com pinturas a óleo. Confira os trailers e sinopses:

Liga da Justiça

Ação. 2h, 12 anos. De Zack Snyder, com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

O filme estreia nos seguintes cinemas parceiros do Clube do Assinante: Arcoplex Araranguá, GNC Balneário Camboriú, GNC Blumenau, Arcoplex Chapecó, Arcoplex e DellaGiustina Criciúma, Cineshow e Cinesystem Florianópolis, Arcoplex Itajaí, Arcoplex Jaraguá do Sul, GNC's de Joinville, Arcoplex Lages, Via Catarina Palhoça e Arcoplex São José.



Victoria E Abdul - O Confidente da Rainha

Biografia, Drama. 1h52min, 10 anos. De Stephen Frears, com Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard.

1887, cidade de Agra, na Índia. Dois jovens locais são escolhidos para viajar até Londres de forma a presentear a rainha Victoria com uma valiosa moeda local. Ao chegar, tanto Abdul quanto Mohammed estranham bastante os costumes da realeza britânica, sempre a postos para mimar a rainha. Ao entregar a moeda, Abdul quebra o protocolo e encara a monarca. Tamanha ousadia chama a atenção da rainha Victoria, que através de várias conversas não só passa a conhecê-lo melhor como também o transforma em seu conselheiro. Esta decisão não agrada nem um pouco a corte inglesa, que não entende como um humilde indiano pode ser detentor de tal honraria.

O filme estreia nos cinema parceiros do Clube do Assinante Cineshow e Cinesystem, em Florianópolis.



Histórias de Amor que não Pertencem a este Mundo

Drama. 92min, 16 anos. De Francesca Comencini, Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli.

Depois de se separar de Flavio, Claudia se vê como uma alma perdida aos 50 anos de idade e acha que a solução para seus problemas é reconquistar o ex-marido. O que ela não imagina é que Flavio já tem outros objetivos bem diferentes: seguir em frente e mudar de vida. Com isso, reconquistá-lo será uma batalha.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Cineshow, em Florianópolis.





Com amor, Van Gogh

Animação. 95min, 12 anos. De Dorota Kobiela, Hugh Welchman.

1891. Um ano após o suicídio de Vincent Van Gogh, Armand Roulin (Douglas Booth) encontra uma carta por ele enviada ao irmão Theo, que jamais chegou ao seu destino. Após conversar com o pai, carteiro que era amigo pessoal de Van Gogh, Armand é incentivado a entregar ele mesmo a correspondência. Desta forma, ele parte para a cidade francesa de Arles na esperança de encontrar algum contato com a família do pintor falecido. Lá, inicia uma investigação junto às pessoas que conheceram Van Gogh, no intuito de decifrar se ele realmente se matou.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.

