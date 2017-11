Confira a situação do plantel do Figueirense no planejamento para 2018

Próxima temporada 23/11/2017 | 08h12 Atualizada em

Com a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro assegurada, o Figueirense deu a largada para as tratativas para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, o clube comunicou a renovação de contrato com o meia Marco Antônio por mais uma temporada. Nos próximos dias, o Figueira deve confirmar que o meia-atacante Jorge Henrique também vai continuar no Orlando Scarpelli para 2018. Apesar do desempenho bem longe do esperado, uma vez que a meta era do retorno à elite nacional, o Furacão pretende continuar com alguns atletas como ponto de partida da montagem do plantel do ano que vem.

A campanha na Segundona ficou bem abaixo do esperado, com direito a mais de 100 dias na zona de rebaixamento e com a permanência na Série B confirmada só na penúltima rodada. Ainda assim, há alguns jogadores que se destacaram. Henan é um deles. Constante, chegou a liderar a artilharia da Série B e terminou o torneio em terceiro no quesito, com 12 gols — goleador alvinegro na temporada. Os investidores conversam com ele e seu representante em busca de acordo para que permaneça.

Por outro lado, há atletas que não convenceram. O jogo de sexta-feira contra o Paysandu, às 21h30min, no Orlando Scarpelli, pode ser a última chance para entrar na lista dos dirigentes alvinegros para conversar sobre permanência.

Com base no desempenho e na situação dos atletas, elaboramos uma lista de quem pode ficar ou sair do Figueirense.

Goleiros

Alisson – Fica

Júnior Oliveira - Negociável

Saulo - Dificilmente fica

Thiago Rodrigues - Dificilmente fica

Laterais

Bruno Santos – De saída

Dudu – Fica

Guilherme Lazaroni - Fica

João Lucas - Dificilmente fica

João Paulo - Deve ficar

Zagueiros

Ferreira - Negociável

Henrique Trevisan - Fica

Leandro Almeida – De saída

Marquinhos – Deve ficar

Matheus Pereira - Fica

Naylhor - Negociável

Volantes

Abuda – Deixa o clube

Dener - Fica

Dudu Vieira - Deve ficar

Ferrugem – Fica

Juliano – De saída

Patrick - Fica

Zé Antônio – Contrato renovado

Meias

João Pedro - Fica

Lucas Silva - De saída

Marco Antônio – Contrato renovado

Renan Mota - Negociável

Ty Sandows - Fica

Xuxa – De saída

Atacantes

André Luís - Deve ficar

Henan - Negocia renovação

Jorge Henrique – Negocia renovação

Joãozinho - Negociável

Luidy - De saída

Walterson – De saída

Zé Love – Fica

Nicolas Careca - De saída

