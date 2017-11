Conferência do Clima da ONU recebe queixas de assédio sexual

Bonn 17/11/2017 | 14h37

A organização da Conferência do Clima da ONU (COP23) recebeu algumas queixas de assédio sexual, informou nesta sexta-feira (17) um porta-voz da ONU, que não quis dar mais detalhes sobre a questão.

Em meio à onda de escândalos e campanhas para denunciar o assédio sexual no mundo do cinema, dos negócios e da política, a COP23 recebeu "algumas queixas em Bonn", onde acontece a conferência, informou à AFP um porta-voz da secretaria da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Nick Nuttall.

"Pelo que entendo, as pessoas em questão, após alertarem as Nações Unidas e outras autoridades competentes, não quiseram empreender nenhum tipo de ação" a respeito, explicou.

Pela primeira vez em duas décadas de conferências do clima, a secretaria da Convenção-Quadro alertou sobre a ameaça do assédio sexual, assegurando que irá mostrar "tolerância zero".

A advertência estimulava "informar qualquer incidente" aos serviços de segurança da ONU e fornecia dois números de telefone para isso.

A COP23 termina nesta sexta após duas semanas de negociações com a participação de milhares de delegados de 196 países.

* AFP