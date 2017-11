Conexão econômica: da UFSC para a Anheuser-Busch Imbev

Loetz 18/11/2017 | 02h00 Atualizada em

A AB Inbev, líder mundial em cervejas, anunciou a troca de comando do seu maior negócio, a Anheuser-Busch InBev nos EUA e Canadá. O novo CEO a partir de janeiro será Michel Doukeris, engenheiro químico graduado pela UFSC em 1995, que fez carreira na companhia de Jorge Paulo Lemann a partir de 1996. Ele já assumiu vários postos relevantes na empresa e, atualmente, é diretor global de vendas. Sucede João Castro Neves, que preferiu não esperar o posto de CEO mundial da AB InBev, ocupado por Carlos Brito. O desafio de Doukeris é elevar as vendas da Budweiser, a mais famosa cerveja do mundo, que perde espaço para as artesanais.

R$ 94 milhões

Foi o valor movimentado pelo Airbnb em Florianópolis ano passado, adicionado ao PIB do município, segundo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) sobre impacto socioeconômico regional da empresa de locação online de imóveis. Esse valor equivale a 3,6 mil novos empregos na cidade.

Arte contemporânea

Até dia 9 de dezembro, apreciadores de arte contemporânea têm a oportunidade de conhecer e reconhecer 40 artistas das áreas de artes visuais, moda, objetos e gastronomia. A exposição Hic et nunc ("Aqui e agora", em latim), é resultado do trabalho de Gabriela Maria Carneiro de Loyola, da Picta Escritório de Arte, em parceria com o El Clandestino, de Sarah Pinnow. A exposição está em dois endereços: no espaço KOK Asian Mood e no Mercure Prinz Hotel, ambos em Joinville.

A pesquisa Latitude, financiada pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea e pela Apex aponta: o mercado de arte no Brasil representa 1% do total global: US$ 455 milhões de euros ou R$ 1,2 bilhão. 58% das vendas acontecem em galerias. 85% do total são negócios fechados no mercado interno. São Paulo concentra 50% dos negócios. Santa Catarina representa menos de 1%.

Ciser amplia

A Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Fatma) aprovou pedido do grupo H. Carlos Schneider (Ciser) e deferiu licença de ampliação de operação (LAO) na fábrica de Araquari, no Norte catarinense, referente aos galpões 10 e 11, mezanino, central de resíduos, áreas dos sistemas de exaustão, torres de resfriamento, cabines dos transformadores, central de ar comprimido, fornos, corresponde a uma área total construída de 37 mil m2. A Ciser é líder no mercado da América Latina no segmento de fixadores (porcas e parafusos).

