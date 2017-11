Comissão da Assembleia de SC aprova venda de cervejas nos estádios

Alesc 07/11/2017 | 16h01 Atualizada em

A regulamentação de cerveja nos estádios de arenas esportivas de Santa Catarina passou por mais um capítulo nesta terça-feira com a aprovação na Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa (Alesc). Agora, o projeto de lei segue para a última comissão, a de Direitos Humanos. Se for aprovada novamente, a medida poderá ser colocado em votação no plenário da Casa. Uma emenda de autoria do deputado Rodrigo Monitto, que prevê reserva de 20% para a comercialização de cervejas artesanais produzidas no Estado, foi incluída ao projeto original.

Os clubes são favoráveis ao retorno das vendas de cervejas aos estádios, proibida desde 2008, e têm feito uma série de ações por meio da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCCLUBES). A primeira foi em setembro de 2016, após as Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando ocorreu uma Audiência Pública sobre o tema na Alesc.

Presidente da Associação de Clubes, Luiz Henrique Martins Ribeiro tem feito uma série de reuniões com os deputados para defender a aprovação do projeto.

— A aprovação de hoje (terça-feira) é mais uma etapa nesta luta. Já estamos trabalhando para agilizar a votação na próxima comissão, para que, até o final do ano, o projeto seja aprovado na casa e possamos começar o Estadual de 2018 com a cerveja dentro dos estádios — projeta Ribeiro.

Depois da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, ambos os eventos esportivos realizados no Brasil, alguns Estados se mobilizaram para modificar a lei e liberar novamente a comercialização de cervejas dentro dos estádios. Atualmente, sete Estados já aprovaram a medida, o último deles o Paraná.

De acordo com a Associação, a arrecadação dos clubes diminuiu com a proibição porque muitas pessoas deixaram de ir aos estádios. A estimativa é de queda de 30% a 35% de público. Ainda conforme a entidade, somente a Chapecoense projeta que a arrecadação nos bares do clube seria 10 vezes maior com o retorno da venda de cervejas. Já o Figueirense calcula uma perda de até R$ 600 mil por ano.

Em 2016, os clubes fizeram uma pesquisa por meio das redes sociais com mais de 6,2 mil torcedores, sendo 68% foram favoráveis à venda à venda de bebida alcoólica nos estádios.

