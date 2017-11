Com um jogador a menos, Figueirense empata com o Oeste fora de casa

Campeonato Brasileiro 07/11/2017 | 22h24 Atualizada em

A vitória esteve com o Figueirense até os 33 minutos do segundo tempo. Foi quando o meia Mazinho arriscou de fora de área, o goleiro Saulo não segurou e o Oeste igualou o placar em 1 a 1, na noite desta terça-feira, na Arena Barueri. O resultado, com um gosto amargo pelo bom desempenho do time, que tinha um jogador a menos desde o fim da etapa inicial, deixa o Alvinegro ainda mais distante da zona de rebaixamento da Série B.

No sábado, o Figueira joga contra o América-MG, às 17h30min, no Orlando Scarpelli.

O Figueirense surpreendeu antes de a bola rolar na Arena Barueri. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, o técnico Milton Cruz poderia repetir a equipe, mas optou por fazer uma mudança no meio de campo. Deixou o experiente Marco Antônio na reserva e apostou no lateral Lazaroni para fazer dupla com João Lucas pela esquerda. O restante do time era o mesmo da vitória sobre o Brasil-RS, com André Luís no ataque.

Em campo, o Alvinegro deixou poucos espaços ao Oeste e construiu duas boas chances logo no início de jogo. Primeiro num chute de fora da área de Jorge Henrique, que o goleiro Rodolfo bateu-roupa, porém não havia ninguém do Figueira para pegar o rebote. Depois, em cobrança de falta, André Luís testou sem forças para a defesa de Rodolfo.

O adversário conseguiu levar algum perigo ao gol defendido por Saulo depois da metade do primeiro tempo, em chute de Lídio. Na sequência, Mazinho e Robert tiveram chances, mas erraram na conclusão. No fim da etapa inicial, Lazaroni, a aposta surpresa de Milton na partida, foi expulso depois de cometer falta em Mazinho, o que provocou reclamação dos jogadores do Figueira.

No segundo tempo, mesmo com um a menos em campo, o Alvinegro não se intimidou e abriu o placar. Aos 6 minutos, em cobrança de falta, Jorge Henrique colocou a bola na cabeça de André Luís, que desviou para as redes. Foi o segundo gol dele com a camisa do alvinegro.

O Oeste pressionou até chegar ao gol de igualdade. Antes, reclamou de pênalti do zagueiro Naylhor em Jheymy, mas o árbitro Pablo dos Santos Alves não marcou. Aos 33 minutos da etapa final, o Mazinho arriscou de fora da área e Saulo não segurou, decretando o empate na Arena Barueri.

Ficha técnica

Oeste: Rodolfo; Daniel, Joílson, Leandro Amaro e Willian Cordeiro; Lídio (Henrique) e Betinho; Mazinho, Gabriel Vasconcelos (Jheimy) e Danielzinho (Raphael Luz); Robert. Técnico: Roberto Cavalo.

Figueirense: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira (Abuda); Renan Mota (Pereira), Jorge Henrique (Ferrugem), Lazaroni; André Luis. Técnico: Milton Cruz.

Gols: André Luís (F, aos 6min/2ºt), Mazinho (O, aos 33min/2ºt)

Cartões amarelos: Lídio, Betinho, Mazinho, Leandro Amaro (O)

Cartão vermelho: Lazaroni (F)

Arbitragem: Pablo dos Santos Alves, auxiliado por Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da PB).

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 3.665

Renda: R$ 21.710,00

