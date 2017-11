Com seis renovações, Figueirense tem alicerce de equipe para 2018

Figueira do futuro 28/11/2017 | 06h45 Atualizada em

Seis jogadores com contrato renovado, outros 11 com vínculo ativo e um time-base para começar 2018. O Figueirense não vai iniciar a próxima temporada do zero, ainda que a recém-encerrada não seja das melhores. O plantel para iniciar o ano que se aproxima tem forma e o comando de Milton Cruz, que segue na área técnica. Se ele precisasse formar um time para entrar em campo hoje, haveria pelo um atleta para cada posição e alguns no banco de reserva, sem contabilizar os das categorias de base.

O clube comunicou o prolongamento de vínculo com o volante Abuda e do meia Renan Mota. Anteriormente, haviam acordado a continuidade o lateral-esquerdo João Paulo, o volante Zé Antônio, o meia Marco Antônio e o atacante Jorge Henrique. Além destes, os investidores negociam um novo acordo dos centroavantes André Luís e Henan. No entanto, mais jogadores entre os outros 14 que têm contratos até o final desta temporada podem seguir no Orlando Scarpelli, como é o caso do zagueiro Marquinhos.

Embora os atletas de contratos renovados atuem do meio para frente, os que têm vínculo maior dão sustentação para uma escalação inicial. O goleiro Alisson, os laterais Dudu e Guilherme Lazaroni e os defensores Henrique Trevisan e Pereira formam a defesa. Têm contrato em vigor com o Figueira, ainda, jogadores como os atacantes Zé Love (2018) e Ty Sandows (2019), o volante Ferrugem (2019) e o lateral Dudu (2020).

A etapa de renovação dos atletas que estão nos planos mas não tempo de contrato deve seguir pelos próximos dias. O Figueirense vai começar a avançar em contratação de reforços na próxima etapa de montagem do elenco.

Escalação com os atletas atuais

Alisson; Dudu, Pereira, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, João Paulo, Marco Antônio e Renan Mota; Jorge Henrique e Zé Love.

Banco de reservas

Ferrugem, Abuda, Patrick, Kauê, Dener e Ty Sandows.

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro