Com jogador suspenso, técnico do Avaí muda equipe para duelo contra o Corinthians

Série A 10/11/2017 | 19h50 Atualizada em

Jogadores titulares do Avaí realizaram trabalho na academia nesta sexta antes do embarque para São Paulo

Jogadores titulares do Avaí realizaram trabalho na academia nesta sexta antes do embarque para São Paulo Foto: André Palma Ribeiro / Avaí / Avaí

O time do Avaí que enfrenta o Corinthians, neste sábado, em Itaquera, deve ter pelo menos uma mudança no meio de campo. Com o meia Pedro Castro suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Claudinei Oliveira busca opções no grupo. O mais provável é que o volante Simião seja o substituto. O Leão viajou nesta sexta-feira para São Paulo sem a confirmação da equipe titular.

Por causa do pouco tempo entre uma partida e outra - o Avaí perdeu na quarta-feira à noite para o Bahia por 2 a 1, na Ressacada -, somente os reservas e os não relacionados para o confronto deste sábado treinaram em campo. Os titulares realizaram um trabalho na academia do clube.

O time mais provável para o duelo com o Timão: Douglas; Maicon (Leandro Silva), Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Simião e Marquinhos; Luanzinho, Romulo e Junior Dutra.

Além de Pedro Castro, estão fora do jogo os atacantes Willians Santana e Joel, ambos lesionados. Ao todo, 21 atletas foram relacionados para a partida em São Paulo.

Claudinei Oliveira fica somente até o fim do Brasileirão no Avaí

Nesta sexta, em entrevista ao programa Debate Diário, na Rádio CBN Diário, Claudinei esclareceu que não pediu demissão do Avaí e que está motivado para buscar a reação na reta final do Brasileirão.

— Ninguém faria melhor do que eu posso fazer. Não vai faltar tempo — garantiu o treinador, que fica somente até o fim do campeonato na Ressacada.

Leia mais notícias sobre o Avaí

Confira a tabela da Série A do Brasileiro