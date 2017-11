Com goleada na decisão, Kindermann é campeão Catarinense Feminino pela nona vez

Futebol 15/11/2017 | 18h32 Atualizada em

O Kindermann conquistou o nono título do Campeonato Catarinense. Na tarde desta quarta-feira, em Caçador, a equipe venceu o Napoli com a segunda goleada nos jogos das finais do torneio estadual. Depois do 4 a 0 no primeiro encontro, em Fraiburgo, as campeãs aplicaram 5 a 0 e ergueram o caneco.

A campanha com sete vitórias nos oito jogos disputados, teve 32 tentos assinalados e apenas dois sofridos. Destes, os últimos cinco tiveram a autoria de Marcela Hulk (3), Bruna Calderan e Rafinha na tarde desta quarta-feira. O Kindermann levanta o troféu do Catarinense desde 2008 — no ano passado, o torneio não foi disputado.

Como a equipe campeã está assegurada no Campeonato Brasileiro, o Napoli fica com a vaga catarinense para a disputa da Série A-2 do Brasileirão feminino do próximo ano.