Com Douglas suspenso, Kozlinski deve ganhar chance no gol do Avaí

Goleiro reserva 16/11/2017 | 17h36 Atualizada em

Goleiro do Avaí, Douglas cumpre suspensão no jogo contra o Palmeiras

Goleiro do Avaí, Douglas cumpre suspensão no jogo contra o Palmeiras Foto: Betina Humeres / DC

Um dos destaques do Avaí no Campeonato Brasileiro, o goleiro Douglas é desfalque certo para o confronto decisivo contra o Palmeiras, segunda-feira, na Ressacada. O defensor avaiano levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro, no Mineirão. O substituto deve ser Kozlinski, titular do gol azurra nas nove primeiras rodadas da Série A.

Douglas levou o cartão que o tirou do jogo mais importante do Leão na temporada até aqui justamente no lance do pênalti que originou o segundo gol da Raposa. O goleiro saiu da meta e afastou a bola nos pés do atacante Robinho. Porém, o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti e deu amarelo ao defensor do Avaí, que provocou a revolta de todo o grupo azurra, inclusive do técnico Claudinei Oliveira.

Avaí faz promoção de ingressos a R$ 10 para o jogo diante do Palmeiras

Outros dois jogadores podem desfalcar o Avaí. Os atacantes Junior Dutra e Rômulo serão reavaliados pelo departamento médico do clube.

Nesta sexta pela manhã, o técnico Claudinei Oliveira inicia a preparação do time para enfrentar o Palmeiras. Os titulares participam de um trabalho regenerativo, enquanto os reservas farão um treino técnico.

Depois da equipe paulista, o Avaí ainda tem pela frente o Atlético-PR, dia 26, também na Ressacada, e o Santos, dia 3, na Vila Belmiro. Para escapar do rebaixamento, o Leão precisa vencer todas as partidas.

Leia mais notícias sobre o Avaí

Confira a tabela da Série A do Brasileiro