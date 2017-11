Coldplay fatura US$ 500 milhões na terceira turnê mais rentável da história

Nova York 16/11/2017 | 17h27

A banda britânica Coldplay arrecadou mais de 500 milhões de dólares, aproximadamente 1,63 bilhões de reais, em sua última turnê, segundo anúncio emitido por empresários da banda nesta quinta-feira (16), sendo essa a terceira tour que mais movimentou dinheiro na história.

A banda apresentou o seu 114º e último show da turnê "A Head Full of Dreams" na quarta-feira à noite em Buenos Aires, alcançando o total de 523 milhões de dólares em venda de ingressos nessa tour, como informou a Live Nation.

Apenas duas outras bandas conseguiram acumular um valor superior durante a realização de turnês: os irlandeses do U2, que obtiveram 784 milhões de dólares em sua elaborada tour "360", ocorrida entre 2009 a 2011, e a banda de rock The Rolling Stones, que em "A Bigger Bang", há décadas atrás, superou por pouco o valor agora arrecadado pelo Coldplay.

Com uma turnê repleta de elementos tecnológicos, os fãs interagiram com a banda por meio de pulseiras que mudavam de cor conforme a música tocada no show, além de testemunharem um espetáculo com cenários coloridos que prendiam a atenção.

Os músicos liderados por Chris Martin, que surgiu nos anos 2000 apresentando um som que mesclava tons melancólicos ao rock, tinham divulgado previamente que "A Head Full of Dreams" seria seu último grande álbum lançado, embora tenham disponibilizado um novo EP em julho.

A turnê teve início em março de 2016, em Buenos Aires, e reuniu cerca de 5,4 milhões de fãs, de acordo com o Live Nation.

Os ingressos de diversos shows anunciados esgotaram rapidamente diversas vezes em locais como Londres, Paris, Los Angeles, Chicago e New Jersey, e atingiu o seu recorde de público na cidade mexicana de Foro Sol, onde 67.451 pessoas foram ao show.

Após dados anunciados pelos empresários, o Coldplay ultrapassou a turnê "The Wall Live" realizada por Roger Waters, da aclamada banda Pink Floyd, ocorrida entre os anos de 2010-2013.

* AFP