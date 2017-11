Claudinei reclama da arbitragem no empate do Avaí: "Vuaden errou bastante"

Brasileirão 16/11/2017 | 07h00 Atualizada em

Claudinei não poupou criticas ao árbitro no empate do Avaí com o Cruzeiro por 2 a 2

Claudinei não poupou criticas ao árbitro no empate do Avaí com o Cruzeiro por 2 a 2 Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Poucas vezes o técnico Claudinei Oliveira usou os microfones para reclamar de arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no entanto, o comandante do Avaí não fez cerimônia e criticou o árbitro Leandro Pedro Vuaden. Para o treinador, o juiz influenciou diretamente no resultado de empate no jogo contra o Cruzeiro por 2 a 2, no Mineirão.

— O pênalti não aconteceu. De onde eu estava, vi que não aconteceu. Se a bola foi pra fora da área, é porque Douglas pegou na bola. Esta na hora de pegar e botar num DVD, dar pra vocês da imprensa, botar no site do clube, a gente já está no campeonato de forma desigual, orçamento menor. Não sei o que aconteceu que o Vuaden não viu que não foi pênalti, achei até que foi adicional (auxiliar ao lado do gol) que interferiu, mas ele (Vuaden) disse que não, que ele marcou. Fomos atrás do empate, lutamos até o final. Lamento estar falando de arbitragem — frisa Claudinei, que ainda apontou outros lances da partida em que o juiz teria errado, inclusive no gol de empate da Raposa, marcado por Thiago Neves.

Herói no empate do Avaí, Junior Dutra avisa: "Podemos surpreender muita gente"

O técnico mantém a esperança de conquistar os pontos necessários para escapar do rebaixamento. Na próxima segunda, o Leão recebe o Palmeiras, às 20h, na Ressacada. Depois, ainda enfrenta o Atlético-PR, em casa, e o Santos, na Vila Belmiro.

— A gente lamenta, estamos lutando com nossas armas, com nosso orçamento. Poderíamos ter tido sorte maior no jogo, e saído com a vitória. Vamos brigar pra vencer os três últimos jogos e sair desta situação — projeta o treinador.

No lance de originou o pênalti para a Raposa, o zagueiro Alemão tentou sair jogando e foi surpreendido pelo adversário. Se tivesse afastado a bola, dado um chute para longe, a jogada não teria acontecido. Questionado na coletiva de imprensa sobre a atuação do defensor, Claudinei defendeu Alemão.

— Falei com o Alemão que ele está fazendo um grande campeonato. Conversei com ele pra não errar com a bola no pé, não assumir riscos. Ele queria sair jogando, é decisão do atleta, às vezes está convicto de sair jogando. Foi no lance do pênalti mal marcado. Alemão até errou, mas Vuaden errou bastante — lamentou o técnico.

Leia mais notícias sobre o Avaí

Confira a tabela da Série A do Brasileiro