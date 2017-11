Claudinei Oliveira fica somente até o fim do Brasileirão no Avaí

Série A 09/11/2017 | 16h49 Atualizada em

Claudinei fica no Avaí até o fim do ano

O técnico Claudinei Oliveira não vai comandar o Avaí em 2018. De acordo com informações do repórter Janniter de Cordes, da Rádio CBN Diário, o treinador pediu demissão ao presidente Francisco Battistotti alegando problemas particulares. Porém, o dirigente não aceitou e ficou acertado que o treinador fica até o fim do Brasileirão.

A reunião entre Battistotti e Claudinei ocorreu na tarde desta quinta-feira. "Presidente também informa que o técnico passa por problemas particulares e isso também influenciou na decisão do treinador", diz Janniter pelo Twitter da CBN Diário. Battistotti, que concorre à reeleição no fim do ano, ainda disse ao repórter que desejava a permanência do treinador na próxima temporada.

No início de setembro, já na batalha contra o Z-4, mas amparado por bons resultados em partidas diante de equipes da ponta de cima da tabela, como Botafogo e Grêmio, a diretoria azurra chegou a anunciar a renovação de contrato com o técnico. No entanto, Battistotti disse nesta quinta que o documento fica sem efeito, não haverá multa, e Claudinei cumpre o restante o contrato vigente até o fim do ano.

Na quarta-feira, o Avaí perdeu em casa, de virada, para o Bahia por 2 a 1 e se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. O time ocupa a 19º posição na tabela, com 35 pontos. Ainda restam cinco jogos pelo Brasileirão e o próximo compromisso é contra o líder Corinthians, sábado, às 19h, em Itaquera.

Claudinei chegou na metade do ano passado à Ressacada para tentar recolocar o Leão na Série A. Conseguiu. No Catarinense deste ano, levou a equipe até a decisão, mas perdeu o título para a Chapecoense. No Brasileirão, até agora o time disputou 33 jogos, com oito vitórias, 11 empates e 14 derrotas.

