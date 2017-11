China quer diálogo depois que Trump designou a Coreia do Norte como "patrocinador do terrorismo"

Pequim 21/11/2017 | 06h47

A China pediu nesta terça-feira a adoção da "via correta do diálogo" para resolver a questão nuclear norte-coreana, depois que o governo dos Estados Unidos voltou a incluir a Coreia do Norte na lista dos "Estados que apoiam o terrorismo".

"Esperamos que todas as partes envolvidas possam fazer mais para favorecer a diminuição das tensões, o retorno das partes às conversações de paz e que adotem a via correta do diálogo e das negociações para resolver p problema na península", disse Lu Kang, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.

