China enviará emissário à Coreia do Norte na sexta-feira

Pequim 15/11/2017 | 08h12

O presidente chinês, Xi Jinping, enviará um emissário especial para a Coreia do Norte na próxima sexta-feira (17), informou nesta quarta-feira (15) a agência estatal Xinhua, em meio a tensões regionais desencadeadas pelas ambições nucleares de Pyongyang.

O representante chinês, Song Tao, responsável pelo "escritório de ligação internacional" do Partido Comunista Chinês (CCP) irá para a Coreia do Norte para visitar o país e falar sobre o congresso quinquenal do partido, que confirmou Xi no poder, acrescentou Xinhua sem dar mais detalhes.

Principal apoio diplomático e econômico da Coreia do Norte, a China aprovou e implementou recentemente vários pacotes de sanções contra Pyongyang votados na ONU.

Em sua visita a China na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que Xi se envolvesse plenamente na resolução da crise com a Coreia do Norte e insistiu na necessidade de "atuar rapidamente".

Washington pede que o gigante asiático faça mais para assustar economicamente Pyongyang. "A China pode resolver este problema de forma fácil e rápida", disse Trump.

* AFP