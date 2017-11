Cerca de 200 mil pessoas visitaram os cemitérios de Joinville neste feriado

Feriado 02/11/2017 | 17h15 Atualizada em

Pouco a pouco, a cor cinza do concreto cede lugar ao colorido das flores colocadas em cima dos túmulos do Cemitério Municipal em Joinville. Os vasos, trazidos por familiares de pessoas sepultadas no local, simbolizam uma homenagem aos mortos e, mesmo sendo uma data triste, o dia ensolarado favoreceu o movimento intenso no local durante o Feriado de Finados. De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 200 mil pessoas devem passar pelos cemitérios da cidade nesta quinta-feira.

Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br

Todos os anos nesta data, Santina Maria Tavares, 80 anos, acorda bem cedo para conseguir visitar todos os entes que já partiram. O hábito começa no Municipal e continua em outros cemitérios da cidade, onde outros familiares estão sepultados. Além da visita, a senhora aproveita para fazer orações aos falecidos e varrer ao redor das lápides.

— Aqui nesse túmulo estão meus sogros, cunhados e um sobrinho. Mas tem o marido e a filha também, enterrados mais lá para trás. Quer ir lá ver eles comigo? — convida a senhora, deixando escapar uma lágrima no canto do olho.

Enquanto caminha para mostrar o jazigo, Santina revisita diversas lembranças. Ela conta que sobrinho morreu jovem, vítima de um assassinato. Jogador de futebol, faleceu longe de casa e poucos dias antes do casamento. Já o marido, Antonio Dias Tavares, morreu há aproximadamente dois anos por “complicações de várias coisas”. Ele também era fanático por futebol e não perdia um jogo do Jec.

Dia ensolarado favoreceu visitas aos túmulos no Cemitério Municipal de Joinville Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Além de homenagear os familiares, para Santina o dia de Finados representa uma data de bastante saudosismo.

— É um dia de saudade também, né? Eu venho, rezo, coloco umas flores nos túmulos e acendo uma vela para clarear o caminho deles lá no céu — diz.

Assim como Santina, a família de Iria Maria de Souza da Rosa, 89 anos, também compareceu para visitar os entes falecidos. Acompanhada da neta, Débora Cristina da Rosa, visitaram mais de doze túmulos no Cemitério, deixando flores e acendendo velas.

— A vô já está com quase 90 anos, tem muitas pessoas para visitar e homenagear neste dia — explica Débora.

Por causa do intenso movimento, uma estrutura foi montada para garantir a segurança e conforto dos visitantes. Os agentes do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) orientaram os motoristas em frente aos cemitérios, já que o trânsito ficou lento em alguns momentos. Comerciantes também aproveitaram a data para vender flores, velas e alimentos.

Jovens voluntários também estavam distribuindo abraços gratuitos dentro do Municipal, em uma tentativa de confortar os visitantes.