Celesc emite alerta aos consumidores sobre golpe na conta de luz

A Celesc emitiu um alerta aos consumidores sobre um golpe que alega erros no faturamento de energia elétrica em algumas regiões de Santa Catarina. Com informações do G1.

— Os golpistas estão entrando em contato com clientes, por meio de e-mail e/ou telefone, alegando erros no faturamento e emitindo nova fatura, que é enviada ao consumidor por e-mail para o futuro pagamento. A Celesc esclarece que, ao detectar erros de faturamento, uma nova via da fatura só estará disponível para o consumidor na sua Agência Web, no site ou via atendimento presencial, com porte dos documentos necessários. — informou a Celesc, em nota.

Caso os consumidores recebam telefonemas ou mensagens em nome da empresa, com indicação de pagamento fora dos padrões, a Celesc pede que façam denúncias pelo 0800 48 0196. As informações sobre a fatura estão disponíveis no site www.celesc.com.br ou no Aplicativo Celesc.

