CBF muda data do jogo do Figueirense contra o Paysandu

Última rodada 20/11/2017 | 16h34 Atualizada em

Figueirense, do atacante Henan, despede-se da temporada com jogo na sexta-feira contra o Paysandu

Com o campeonato definido, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do último confronto do Figueirense na Série B a pedido emissora que detém os direitos televisivos de transmissão do campeonato. Com isso, o jogo contra o Paysandu será na sexta-feira, às 21h30min, no Orlando Scarpelli, e não mais na tarde de sábado.

Desempenho no comando do Figueirense pesa para a permanência de Milton Cruz

O Figueira, que ficou livre da queda com o empate do Luverdense com o Guarani, em Campinas, na sexta passada, ocupa a 14ª colocação na tabela, com 45 pontos. Já o adversário na despedida da temporada está na 11ª posição, com 48 pontos.

A última partida do Criciúma na temporada também ocorre na sexta, mas um pouco mais cedo. O Tigre joga às 19h15min, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

Tanto os quatro times que sobem para a elite do Brasileiro quanto os quatro que descem para a terceira divisão já estão definidos. América-MG, Inter, Ceará e Paraná conquistaram o acesso para a Série A. Na ponta de baixo, Luverdense, ABC, Santa Cruz e Náutico caíram para a Série C.

