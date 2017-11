CBF divulga data e horário das últimas duas rodadas da Série B

Campeonato Brasileiro 08/11/2017 | 18h27 Atualizada em

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira as datas e os horários dos jogos nas duas últimas rodadas da Série B. O Figueirense visita o Juventude no dia 17, às 20h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. Já o Criciúma recebe o Ceará no dia seguinte, às 19h30min, no Heriberto Hülse. Ambas as partidas serão válidas pela 37ª rodada.

A última rodada da competição ocorre dia 25, com todos os jogos no mesmo horário, às 17h30min. O Figueira enfrenta o Paysandu no Orlando Scarpelli, enquanto o Tigre joga contra o Brasil-RS, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Confira a tabela divulgada pela CBF

Foto: Reprodução / CBF

