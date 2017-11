Catarinenses conhecem adversários na Copa São Paulo de futebol júnior de 2018

Futebol de base 22/11/2017 | 15h42 Atualizada em

Chapecoense foi o time catarinense de melhor desempenho na última edição, ao ser eliminada nas quartas Foto: LUCIANO CLAUDINO / estadão conteúdo

Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense, Joinville e Tubarão conheceram os adversários da fase de grupos da Copa São Paulo de futebol júnior. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira os participantes e a divisão deles na primeira etapa da competição. O torneio que abre a temporada de futebol no Brasil terá 128 participantes.

O Criciúma está no Grupo 1 e vai enfrentar o time-sede, o Fernandópolis, e também oi Guarani-SP e Madureira. No Grupo 3, sediado em José Bonifácio, está o Figueirense, que encara os mandantes, o Mirassol-SP e o América-PE.

O estreante Tubarão está no Grupo 8, que tem sede em Marília. Além dos donos da casa, o Peixe enfrenta o Fluminense-RJ e o Mogi Mirim. A Chapecoense ficou no grupo seguinte, o 9. Em Franca, os adversários do Verdão são o Francana, a Ponte Preta e o Araxá-MG.

O Grupo 20 tem o Avaí. Em Jundiaí, vai enfrentar o Paulista (sede), o RB Brasil-SP e o São José-RS. O Joinville está no Grupo 24, sediado em Taboão da Serra. O JEC encara os mandantes, o Real-DF e o São Paulo Crystal-PB.

A FPF ainda não divulgou as datas e horários das partidas.

