Casa Krüger terá feira semanal de produtos coloniais e artesanato em Joinville

Evento 27/11/2017 | 09h23

A partir do dia 2 de dezembro, na Casa Krüger, em Pirabeiraba, os sábados serão mais movimentados e saborosos, com a Feira Rural Casa Krüger. O evento vai reunir produtores membros da Associação Joinvilense de Agroindústrias Artesanais Rurais (AJAAR), que comercializarão produtos como: pães, cucas, bolachas, mel, muss, melado, geleias, queijo kochkäse, embutidos, banana seca, biomassa de banana, aipim descascado e congelado, massas e polpas de frutas congeladas, verduras, hortaliças, produtos orgânicos e artesanato.

Além de levar os produtos para casa, o público também poderá degustar as delícias na própria feira, acompanhadas por café e sucos.

A Feira Rural da Casa Krüger é uma iniciativa da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDRural), e tem o objetivo de oferecer ao público uma nova opção de passeio e compras para o fim de semana, bem como ajudar a fomentar a economia dos produtores rurais do município.

Além da qualidade, a diversidade de produtos será outro atrativo do evento:

- Vamos fazer um revezamento entre os produtores participantes da AJAAR. A cada semana, o público vai encontrar novas opções de produtos - conta a extensionista rural da SDRural, Marisa Fock.

Atrações especiais

No primeiro sábado de cada mês, a Feira Rural Casa Krüger vai receber produtores vindos de outros municípios da região.

No primeiro dia da feira (2/12), a participação especial será da Associação dos Bananicultores de Corupá (ASBANCO), com bijuterias feitas com fibra da bananeira.

Durante este mês, também serão comercializados produtos temáticos de Natal, como bolachas decoradas, peças de decoração e artesanato.

A Feira Rural Casa Krüger acontecerá todos os sábados, das 8 às 17 horas. A Casa Krüger fica na Rodovia SC 418 – Km 0 – Pirabeiraba. No local, o visitante também pode obter informações sobre os atrativos de Joinville e região, na Central de Atendimento ao Turista (CAT).