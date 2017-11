Carros autônomos da Waymo são lançados em estradas sem motoristas

San Francisco 07/11/2017 | 21h55

A Waymo anunciou nesta terça-feira que seus veículos autônomos estão circulando pelas estradas sem ninguém por trás do volante, mais um passo para o lançamento do serviço de viagens sem motorista da filial de Alphabet.

A subsidiária da companhia matriz de Google, Alphabet, vem testando carros autônomos durante anos, mas com um motorista ao volante para assumir o controle se necessário.

O presidente-executivo da Waymo, John Krafcik, anunciou no Web Summit em Lisboa que uma parte de sua frota na área de Phoenix operará de modo totalmente autônomo com os automóveis controlando toda a condução.

"Depois de mais de oito anos de desenvolvimento, estamos dando o seguinte passo para despejar o potencial da tecnologia totalmente autônoma", disse a equipe da Waymo em uma publicação do blog.

"A partir de agora, os veículos completamente autônomos de Waymo realizam os testes na via pública sem que ninguém esteja no assento do condutor", acrescentou.

O teste se limitará inicialmente a parte do Phoenix, no Arizona.

* AFP