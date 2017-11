Capixabas dominam o pódio do Troféu Brasil de Bodyboarding

Na crista da onda 27/11/2017 | 13h36 Atualizada em

Atletas do Espírito Santo dominaram as principais categorias do Troféu Brasil de Bodyboarding, realizado desde a última quinta-feira, na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú. Os capixabas Lucas Rodrigues e Maylla Venturin comemoraram no sábado as primeiras colocações da disputa. Além deles no profissional masculino e feminino, Leonardo Moreira foi outro capixaba no lugar mais alto, na categoria máster.

Três vezes vice-campeã mundial e vice-campeã brasileira por outras tantas, Maylla perseguia o título brasileiro. Em uma final disputada contra a paranaense Guta Borges a capixaba pode enfim soltar o grito que estava preso em sua garganta. No masculino, o atleta de Vila Velha brilhou durante o último dia de campeonato e na final venceu uma disputa acirrada contra Marcos Boeno, uma das revelações do Troféu Brasil de Bodyboarding. Com diferença de apenas meio ponto, o capixaba levou a melhor nos minutos finais.

Tricampeão brasileiro, Israel Salas, também do Espírito Santo, e o tricampeão mundial, Eder Luciano, local de Itapema, completaram o pódio na terceira posição. Na Master Masculino deu mais uma vez Espírito Santo no alto do pódio. Leonardo Moreira surfou muito na decisão e levou o terceiro título de seis disputados para as terras capixabas.

Resultados – Troféu Brasil de Bodyboarding

Profissional Masculino

1º Lucas Rodrigues (ES)

2º Marcos Boeno (PR)

3º Eder Luciano (SC)

3º Israel Salas (ES)

Profissional Feminino

1ª Maylla Venturin (ES)

2ª Guta Borges (PR)

3ª Neymara Carvalho (ES)

3ª Patrícia Setubal (CE)

Sub-18 Masculino

1º Luan Tavares (RJ)

2º Vinicius Bueno (ES)

3º Igor Almeida (RJ)

4º Felipe Custódio (PR)

Open Masculino

1º Luan Tavares (RJ)

2º Leandro Gonçalves (PR)

3º Igor Almeida (RJ)

4º Jailton de Camargo (PR)

Open Feminino

1ª Isa Nunes (PR)

2ª Naiara Stringhini (SC)

3ª Cristiane Bianco (SC)

4ª Marina Sobral (SC)

Master Masculino

1º Leonardo Moreira (ES)

2º Douglas Junior (SC)

3º Ronaldo Figueiredo (SC)

4º Marco Maciel (SC)

