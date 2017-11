Nova York 28/11/2017 | 12h22

O cantor Bruno Mars foi indicado para três das quatro principais categorias do Grammy Awards, o Oscar da música americana, e o rapper Jay-Z lidera o conjunto da categorias com oito indicações, segundo a relação divulgada nesta terça-feira.

Raramente na história do Grammy, que será entregue no dia 28 de janeiro, em Nova York, o hip hop recebeu tanto destaque, com Jay-Z e Kendrick Lamar com sete indicações e Childish Gambino com cinco.

* AFP