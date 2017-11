Borussia perde para Stuttgart e crise aumenta

Berlim 17/11/2017 | 20h17

O Borussia Dortmund (3º) foi derrotado por 2 a 1 fora de casa pelo Stuttgart (11º), nesta sexta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, um resultado que aumentou a crise do clube e dá a Bayern de Munique (1º) e Leipzig (2º) a oportunidade de disparar.

Após somar uma quinta partida consecutiva sem vitória na Bundesliga, o Borussia permanece com 20 pontos, enquanto o bayern, que recebe no sábado o Augsburg (10º), tem 26 pontos. O Leipzig, com 22 pontos, encara o Bayer Leverkusen no mesmo dia.

Sem sua grande estrela, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, punido por chegar atrasado ao treino da equipe, o Borussia não foi capaz de buscar uma primeira vitória desde 29 de setembro. Desde então, são oito jogos em todas as competições e apenas um triunfo, contra uma equipe da 3ª divisão pela Copa da Alemanha.

Os gols da vitória do Stuttgart foram marcados pelo congolês Chadrak Akolo (4 min) e pelo croata Josip Brekalo (51). Maximilian Philipp (45+3) chegou a empatar a partida provisoriamente para o Borussia.

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Borussia Dortmund 2 - 1

- Sábado:

(12h30) Bayern de Munique - Augsburg

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Mainz - Colônia

Wolfsburg - Freiburg

(15h30) Hertha Berlim - B. Moenchengladbach

- Domingo:

(12h30) Schalke 04 - Hamburgo

(15h00) Werder Bremen - Hannover

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 26 11 8 2 1 27 8 19

2. RB Leipzig 22 11 7 1 3 18 13 5

3. Borussia Dortmund 20 12 6 2 4 29 16 13

4. Schalke 04 20 11 6 2 3 14 10 4

5. Hoffenheim 19 11 5 4 2 20 14 6

6. Hannover 18 11 5 3 3 15 11 4

7. Eintracht Frankfurt 18 11 5 3 3 13 11 2

8. B. Moenchengladbach 18 11 5 3 3 17 19 -2

9. Bayer Leverkusen 16 11 4 4 3 23 16 7

10. Augsburg 16 11 4 4 3 16 11 5

11. Stuttgart 16 12 5 1 6 12 15 -3

12. Hertha Berlim 14 11 3 5 3 14 15 -1

13. Mainz 12 11 3 3 5 12 17 -5

14. Wolfsburg 11 11 1 8 2 13 16 -3

15. Hamburgo 10 11 3 1 7 10 18 -8

16. Freiburg 8 11 1 5 5 6 21 -15

17. Werder Bremen 5 11 0 5 6 4 14 -10

18. Colônia 2 11 0 2 9 4 22 -18

* AFP