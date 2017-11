Bornhausen defende um candidato de centro

Moacir Pereira 20/11/2017 | 18h44 Atualizada em

O presidente Michel Temer está otimista com as articulações políticas conduzidas pelo Palácio do Planalto visando a aprovação da reforma da Previdência. Este é o objetivo prioritário da equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a decisão considerada vital para evitar uma gravíssima crise financeira do Estado já no próximo ano, segundo avaliação de todos os economistas responsáveis. A crise fiscal constitui a principal preocupação do governo, do mercado e das principais lideranças empresariais e políticas.

Este cenário foi exposto na reunião do Conselho Estratégico da Fiesc pelo ex-senador Jorge Bornhausen ao comentar a reunião que manteve com o presidente Temer no último fim de semana em São Paulo.

Durante a conversa, o ex-governador catarinense tratou também do "pós Temer", externando apreensão com o perfil do futuro presidente da República, aquele que será eleito em outubro de 2018.

Bornhausen transmitiu sua convicção de que o PT terá candidato à Presidência, embora a presença de Lula seja totalmente incerta pela condenação,e gere insegurança política e jurídica. Não sendo Lula, revelou, deverá ser o ex-prefeito paulista Fernando Haddad.

Defendeu a necessidade de união das forças e candidaturas de centro e direita para formação de um bloco que garanta não apenas a eleição, mas a aceleração do desenvolvimento e compromisso com a agenda econômica. O ex-senador não revelou na reunião do colegiado empresarial, mas tem repetido que o nome ideal para unir direita e centro é o do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. "Ele tem os requisitos para defender uma agenda econômica que tire o Brasil da crise e promova o desenvolvimento a curto prazo."

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

PMDB, PSD, PSDB e PP já têm pré-candidatos ao governo de SC

Kassab participa de encontro de secretários de tecnologia em Florianópolis

Fernando Gama d'Eça é nomeado juiz titular do TRE-SC