Bombardeiros supersônicos dos EUA sobrevoaram península coreana

Washington 03/11/2017 | 12h17

Bombardeiros supersônicos dos Estados Unidos sobrevoaram a península coreana na quinta-feira (2), como parte de um exercício com aviões do Japão e da Coreia do Sul, informou a Força Aérea americana.

Os exercícios acontecem pouco antes da viagem que o presidente Donald Trump fará na próxima semana à região num contexto de ameaça nuclear de Pyongyang.

A tensão aumentou face ao programa de mísseis nucleares e balísticos da Coreia do Norte, que realizou recentemente testes de mísseis intercontinentais (ICBM) e seu sexto teste nuclear.

Os voos de bombardeiros supersônicos B-B1 Lancer na área costumam enfurecer a Coreia do Norte, que chamou nesta sexta-feira o exercício de "chantagem".

Duas aeronaves B-B1 partiram da base aérea de Anderson em Guam, e se encontraram no Japão com os caças japoneses da Força de Auto-Defesa, segundo um comunicado da Força Aérea americana no Pacífico.

"Os Lancers se dirigiram para o território coreano para se juntarem aos caças da República da Coreia (Coreia do Sul) no Mar Amarelo", acrescenta o texto, ressaltando que todos os aviões retornaram "para suas respectivas bases".

O exercício faz parte da "presença contínua de bombardeiros" no Pacífico e "não respondeu a nenhum fato presente", diz o comunicado.

* AFP