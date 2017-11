Bolsa de Tóquio cai pelo sexto dia consecutivo

Tóquio 15/11/2017 | 07h42

A Bolsa de Tóquio encerrou o pregão em queda pelo sexto dia consecutivo, afetada pela queda do preço do petróleo na Ásia e pelos temores de uma desaceleração do crescimento do Japão no terceiro trimestre.

O índice Nikkei dos 225 principais valores perdeu 1,57% (-351,69 pontos), para terminar a sessão nos 22.028,32 pontos.

Nesta mesma hora, o iene crescia em relação ao dólar, sendo negociado a 113,15 ienes contra 113,65 ienes na terça-feira. O euro, em contrapartida, subia em relação à moeda japonesa, sendo cotado a 133,42 ienes, contra 132,66 ienes no dia anterior.

* AFP