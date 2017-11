Blumenau e Itajaí duelam pelo título geral dos Jogos Abertos

Jasc 11/11/2017 | 06h00 Atualizada em

Basquete, vôlei de praia e handebol masculinos, ginástica rítmica, triathlon, futsal e vôlei femininos não apenas fecham neste sábado as disputas dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), como vão definir qual cidade será a campeã geral das competições. Com Blumenau e Itajaí na disputa, o título não será nenhuma grande novidade, já que ambos dividem o cenário recente de conquistas e polarizaram a corrida novamente neste ano. Com 40 troféus, os blumenauenses têm a hegemonia histórica e querem repetir o feito de 2013, enquanto os itajaienses buscam pela terceira vez consecutiva terminar no topo da classificação.

O superintendente adjunto da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (FMEL) de Itajaí, Paulo Maes Júnior, avalia que o município perdeu pontos importantes ao não vencer em modalidades como o karatê masculino e feminino e no basquete, esportes em que contava com pontuações melhores e que poderiam dar a chamada “gordurinha” para o último dia de competições.

— A partir de agora, todo ponto é importante. Temos que encarar qualquer possibilidade de melhorar a pontuação como se fosse em uma final, mesmo que não seja. Toda noite reunimos técnicos e atletas e pedimos garra, empenho. Eles estão mobilizados para trazer o tricampeonato — aponta Maes.

Ele crê que modalidades como o triathlon, futsal feminino e handebol masculino serão decisivos para definir o campeão.

Diretor técnico da Fundação Municipal de Desportos (FMD) de Blumenau, Ricardo Echelmeier deposita a confiança nas modalidades coletivas. Ele também lamenta as más colocações da cidade no bolão 16 e 23 masculino, mas diz que esses números foram compensados pela melhora do futsal feminino e do atletismo.

— Foram duas modalidades em que a gente conseguiu recuperar alguns pontos. Estamos atuando de forma muito intensa em conjunto com os atletas, falando o quanto o comprometimento é essencial e para que todos entendam a necessidade de darem o melhor possível para ajudar o município na pontuação geral — avalia Echelmeier.

As finais começam cedo, às 9h30min, e se estendem até as 18h30min. A expectativa é de que o campeão seja conhecido já no meio da tarde.

