Berizzo opera câncer de próstata nesta terça-feira

Madri 27/11/2017 | 14h12

O técnico argentino do Sevilla, Eduardo Berizzo, vai ser operado do câncer de próstata nesta terça-feira, informou o clube andaluz nesta segunda, sem informar a data de retorno de "Toto" ao banco de reservas.

Berizzo "será operado nesta terça-feira pela tarde do adenocarcinoma de próstata que foi diagnosticado há alguns dias", afirmou o Sevilla em comunicado.

"O retorno do técnico argentino ao banco de reservas do Sevilla FC dependerá tanto da operação quanto da evolução no pós operatório", acrescentou a equipe, que torce para que a volta seja o quanto antes.

O assistente Ernesto Marcucci vai assumir o time, até que Berizzo possa reassumir a rédeas do time. Na quarta-feira o auxiliar vai dirigir o time na partida de volta da Copa do Rei, contra o Cartagena. Os andaluzes venceram por 3 a 0 na ida.

O Sevilla revelou a doença de Berizzo na última quarta-feira, o que provocou uma onda de solidariedade com o técnico argentino.

No domingo, os jogadores do time dedicaram a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Villarreal para Berizzo, que comandou o jogo na beira do campo. Em Vigo, o Celta homenageou o treinador cantando seu nome no minuto 6 de jogo, lembrando a camisa que o comandante utilizava quando defendia o time galego.

* AFP