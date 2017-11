Barcelona visita Valencia em duelo decisivo pelo título espanhol

Madri 23/11/2017 | 13h52

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, visita neste domingo o Valencia, segundo colocado, pela 13ª rodada da competição, num duelo em que Messi e companhia poderiam colocar uma mão na taça em caso de vitória.

O Barça lidera a Liga com 34 pontos, quatro a mais que o Valencia e dez de vantagem sobre as duas equipes de Madri. Uma vitória faria os catalães dispararem no topo da tabela após 13 rodadas, especialmente se Real Madrid (3º) e Atlético (4º) voltarem a tropeçar contra Málaga (18º) e Levante (12º).

O técnico Ernesto Valverde deu mostra da importância que o duelo deste fim de semana tem para o Barcelona, poupando Lionel Messi da partida de quarta-feira contra a Juventus, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Era uma decisão arriscada, porque é o melhor do mundo, mas pensamos que era um dia adequado", afirmou Valverde após o confronto contra a Juventus, lembrando que Messi "vem acumulando muitos minutos".

O atacante argentino, que entrou em campo no segundo tempo contra a Juve, voltará a ser titular ao lado de Luis Suárez no domingo em busca de uma vitória vital para o Barcelona, que, por outro lado, não poderá contar com o zagueiro Gerard Piqué, suspenso por acúmulo de cartões.

- Valencia invicto -

Do outro lado do campo estará um Valencia que deixou para trás a imagem de equipe irregular da temporada passada.

Nas mãos do técnico Marcelino Toral, o Valencia não sabe o que é perder na Liga e soma 9 vitórias e 3 empates nas primeiras 12 rodadas.

Contudo, Marcelino, que como técnico nunca derrotou o Barcelona, não estará à beira do campo para liderar seus comandados, já que cumprirá suspensão pela expulsão na partida do último fim de semana contra o Espanyol.

"Temos que estar todos 100%, defender em bloco, ter uma atitude perfeita e temos que estar muito sólidos na defesa, principalmente", alertou o lateral do Valencia Martín Montoya.

Uma vitória dos 'Che' colocariam a equipe a um ponto do Barça e com boa vantagem sobre os perseguidores Real Madrid e Atlético.

- Sem margem para erro -

O Real, com a classificação para as oitavas de final da 'Champions' no bolso, recebe no sábado o Málaga, que precisa sair da zona de rebaixamento.

Após marcarem dois gols na Champions contra o Apoel (6-0) na terça-feira, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema têm uma nova oportunidade de se reencontrarem com o gol no Campeonato Espanhol, competição na qual os dois atacantes não conseguem balançar as redes.

O craque português, artilheiro da Liga dos Campeões com 8 gols, só marcou uma vez no Espanhol, assim como seu colega francês.

O Real teve uma boa atuação contra o Apoel e tentará repetir o feito contra o Málaga.

"O que mais gosto é do jogo, seguimos crescendo e isso é o mais importante", afirmou o técnico Zinedine Zidane após a partida.

O Atlético, que mantém uma mínima esperança de classificação na Champions depois de ganhar por 2 a 0 da Roma na quarta-feira, visita o Levante e aposta todas suas fichas no renovado Antoine Griezmann, que acabou com sua seca de gols contra a equipe italiana.

A equipe do técnico Diego Simeone precisa vencer para seguir com chances de brigar pelo título e para se distanciar do Sevilla (5º), que visita no domingo o Villarreal (6º).

A 13ª rodada do Campeonato Espanhol será aberta nesta sexta-feira com o confronto entre Leganés (8º) e Celta de Vigo (13º).

- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

(18h00) Celta Vigo - Leganés

- Sábado:

(10h00) Alavés - Eibar

(13h15) Real Madrid - Málaga

(15h30) Betis - Girona

(17h45) Levante - Atlético de Madrid

- Domingo:

(09h00) Deportivo La Coruña - Athletic Bilbao

(13h15) Real Sociedad - Las Palmas

(15h30) Villarreal - Sevilla

(17h45) Valencia - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Espanyol - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 12 11 1 0 33 4 29

2. Valencia 30 12 9 3 0 32 11 21

3. Real Madrid 24 12 7 3 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 24 12 6 6 0 16 6 10

5. Sevilla 22 12 7 1 4 14 12 2

6. Villarreal 21 12 6 3 3 19 12 7

7. Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3

8. Leganés 17 12 5 2 5 9 11 -2

9. Betis 17 12 5 2 5 21 25 -4

10. Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5

11. Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3

12. Levante 15 12 3 6 3 14 15 -1

13. Celta Vigo 14 12 4 2 6 23 19 4

14. Espanyol 13 12 3 4 5 9 15 -6

15. Athletic Bilbao 12 12 3 3 6 12 16 -4

16. Deportivo La Coruña 11 12 3 2 7 15 23 -8

17. Eibar 11 12 3 2 7 11 25 -14

18. Málaga 7 12 2 1 9 9 25 -16

19. Alavés 6 12 2 0 10 6 20 -14

20. Las Palmas 6 12 2 0 10 8 30 -22

* AFP