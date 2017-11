Banco Santander patrocinará Liga dos Campeões

Madri 29/11/2017 | 12h07

O Banco Santander, um dos maiores bancos da zona do euro, patrocinará a Liga dos Campeões durante três temporadas a partir da temporada 2018-19, e não renovará seu contrato com a escuderia Ferrari na Fórmula 1.

O Santander "selou um acordo para se tornar o patrocinador oficial da Uefa Champions League a partir da temporada 2018-19 e terá uma duração de três temporadas, até 2020-21", afirmou o banco espanhol em comunicado.

O patrocínio "inclui a Supercopa da Uefa, a fase final da Uefa Youth League e a fase final da renovada Uefa Champions League de futebol de salão", completou a Uefa em outro comunicado.

O acordo outorga ao Santander "uma ampla presença nas placas de publicidade dos jogos, anúncios em retransmissões de jogos, além de ingressos e acesso a experiências para uso comercial, entre outras coisas".

"O apoio à Uefa Champions League, a competição mais global do mundo, se une ao apoio à Libertadores", afirmou a presidente do Santander, Ana Botín, citada no comunicado, que explica que o acordo foi assinado nesta quarta-feira entre a Uefa e o Santander no Brasil.

Por outro lado, o banco espanhol anunciou que não renovará seu contrato de patrocínio com a Ferrari ao final deste ano, após oito temporada de parceria com a escuderia italiana de F1.

* AFP