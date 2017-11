Banco espanhol BBVA interessado em vender 68% de sua filial no Chile

Madri 28/11/2017 | 06h57

O BBVA, segundo maior banco espanhol em capitalização, está interessado em aceitar uma oferta por 68% de sua filial no Chile, apresentada pelo The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).

O Scotiabank oferece 2,2 bilhões de dólares por 68,19% do BBVA Chile e atividades relacionadas com o negócio de seguros, de acordo com um comunicado.

"O BBVA recebeu a oferta e mostrou interesse", afirmou uma porta-voz do banco espanhol.

A venda depende agora da aceitação pela família Said no Chile, que é proprietária do restante do BBVA Chile (31,62%).

