Balneário Camboriú é a capital do bodyboarding até domingo

As pranchas são menores e o atleta não está em pé, mas deitado sobre ela. Nem por isso o bodyboarding deixa de emocionar e atrair pela beleza das manobras nas ondas e tubos. E a Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, se torna a capital nacional da modalidade entre esta quinta-feira até domingo. Será nas águas do litoral catarinense que serão conhecidos os campeões brasileiros do esporte, na disputa do Troféu Brasil.

Celeiro de campeões mundiais, o país passa por um período de renovação no esporte. Entre os atletas de maior renome na competição estarão o catarinense Eder Luciano, a capixaba Neymara Carvalho e o baiano Uri Valadão.

Tricampeão mundial do ISA Bodyboarding Games - uma espécie de Copa do Mundo da modalidade -, Eder espera brilhar pertinho de casa. Natural de Itapema, ele conhece como poucos as características do mar local e espera se beneficiar disso para obter resultados positivos.

— Na hora que a buzina soar dando início às baterias, vai ser um momento indescritível. Desde que eu comecei a competir, não teve etapa do Brasileiro aqui em Santa Catarina. Poder disputar uma etapa na praia onde treino quase todos os dias terá um significado especial para mim — conta o atleta, que busca seu segundo título brasileiro.

Considerada o maior nome do esporte mundial em todos os tempos, Neymara também está empolgada para voltar a competir pelo Brasileiro. Nove vezes campeã brasileira e pentacampeã mundial, a "Pequena Notável" chega a Santa Catarina motivada para buscar mais um título. Se depender do histórico dela na Praia do Estaleirinho, as chances do deca são enormes. Em 2009, nas disputas do Mundial, ela levou o título da etapa.

O Troféu Brasil de Bodyboarding atraiu atletas de 11 Estados. A competição será disputada em quatro categorias: Pro (masculino e feminino), Open (masculino e feminino), Sub-18 (masculino) e Master 32 (masculino).

