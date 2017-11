Bale e Navas se recuperam e enfrentam Fuenlabrada na Copa do Rei

Madri 27/11/2017 | 14h22

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, adiantou nesta segunda-feira que o galês Gareth Bale e o goleiro costa-riquenho Keylor Navas voltarão à campo nesta terça contra o Fuenlabrada, na Copa do Rei.

"Já sabem o que aconteceu, mas é passado. Amanhã vai estar", disse Zidane em coletiva de imprensa que antecede o jogo de volta da competição. Os merengues venceram por 2 a 0 na partida de ida.

Navas jogou a última partida pelo Real Madrid no dia 17 de outubro, contra o Tottenham. Dois dias depois, o time anunciou que o arqueiro se lesionou no dia 9 de outubro em partida da seleção pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia-2018. O goleiro tinha uma lesão no adutor direito.

"Quero todos meus jogadores saudáveis. Hoje Keylor está saudável e é a boa notícia", acrescentou o treinador francês, que também comemorou a volta de Bale.

O galês "vai estar conosco amanhã. Veremos quanto tempo vai jogar, mas a ideia é que jogue", garantiu Zidane.

"Quero Gareth muito bem. A ideia é que amanhã ele esteja com a gente, que possa jogar. O vejo bem", insistiu Zidane.

Bale, machucado na panturrilha esquerda no final de setembro, retornou aos treinamentos em novembro. No entanto, voltou a se lesionar, desta vez na coxa esquerda.

O galês não joga com o Real Madrid desde o jogo contra o Borussia Dortmund no dia 26 de setembro, pela Liga dos Campeões.

"Tem que jogar e o ritmo dos jogos vai marcar o caminho de sua recuperação completa", explicou Zidane, insistindo que "amanhã vai jogar mas não sei exatamente quanto tempo".

* AFP