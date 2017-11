Bairros pobres africanos são especialmente vulneráveis ao aquecimento global

Washington 06/11/2017 | 19h57

O aquecimento global poderia colocar em risco as vidas das crianças e idosos nos superpovoados bairros periféricos da África, elevando as temperaturas a níveis perigosos em suas casas particularmente vulneráveis, adverte um estudo.

Os materiais de construção utilizados, a falta de ventilação e de espaços verdes e o acesso limitado à eletricidade criam um microclima ainda mais quente, explicam os pesquisadores.

O estudo, publicado na segunda-feira na revista científica americana Plos One, se concentrou em três assentamentos informais de Nairóbi, Quênia.

O maior deles está localizado em Kibera, onde vivem um milhão de pessoas em casas com paredes de adobe, telhados de zinco e piso de concreto, dispostas em ambos os lados de ruas estreitas.

Até 60% dos 3,1 milhões de habitantes de Nairóbi vivem nesta comunidade.

As temperaturas em Kibera e em outras favelas próximas, Mukuru e Mathare, são de 2,7 a 5,5 graus centígrados mais altas do que as registradas na estação meteorológica situada a menos de um quilômetro dali, em um parque arborizado.

Pesquisas anteriores citadas neste estudo indicam que a mortalidade entre as crianças de até quatro anos e entre os maiores de 50 anos aumenta 1% para cada subida de 1,1 grau na temperatura acima dos 20 graus.

As altas temperaturas constatadas neste estudo "coincidem com um aumento da mortalidade", diz a climatologista Anna Scott, autora principal do texto e pesquisadora da Universidade Johns Hopkins.

No entanto, o estudo não recolheu dados suficientes para estimar o número de mortes como resultado da magnitude das diferenças de temperatura observadas, afirma Scott, especialmente porque o verão em que foi realizado (de 2 de dezembro de 2015 a 20 de fevereiro de 2016) foi o mais quente desde a década de 1970.

Mas as diferenças de temperaturas médias diárias foram "surpreendentes" durante esse período, explicam os pesquisadores.

A temperatura média registrada na estação meteorológica foi de 25 graus, em comparação com 27 graus em Kibera, 29,4 graus em Mathare e 30,5 graus em Mukuru.

