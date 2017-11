Avaí tenta reprise de escapada de 2010; veja outras de times catarinenses para ficar na Série A

Brasileirão 17/11/2017 | 08h12 Atualizada em

Arrancada nas últimas três rodadas para fazer da permanência o título da temporada. É o que o Avaí luta para fazer neste Campeonato Brasileiro. Há três rodadas do encerramento do torneio, o Leão precisa elevar o aproveitamento para tentar terminar na frente de adversários diretos. Como fez em 2010 para escapar do rebaixamento. Nos últimos 10 anos, além do próprio Avaí, outros três clubes conseguiram evitar a queda com escapada na reta final.

Avaí 2010

No Brasileirão de 2010, o Avaí fechou a 35ª rodada na 17ª colocação (dentro do Z-4) e com 37 pontos. Nos três jogos finais, a equipe venceu o Atlético-GO e o Santos na Ressacada e perdeu para o Atlético-PR fora de casa, no encerramento. Com os seis pontos, ultrapassou o Vitória e também o Atlético-GO para encerrar a competição com o 15º lugar e livre da degola. O Leão era comandado pelo técnico Vágner Benazzi e Caio como figura importante, autor dos três gols do 3 a 0 sobre o Peixe.

Jogadores comemoram o gol de Wellington Paulista sobre o São Paulo, que garantiu a permanência do Tigre Foto: Caio Marcelo / Agencia RBS

Criciúma 2013

Ainda que ocupasse a 12ª colocação, o Tigre lutava ferrenhamente contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2013. Os 42 pontos davam apenas dois de vantagem para a Portuguesa, primeiro time no Z-4 e que seria rebaixado. O Carvoeiro vinha em ascensão na reta final, comandado pelo técnico Argel Fucks e conseguiu a permanência com quatro pontos mais (empate com o Vitória em casa, triunfo sobre o São Paulo no Heriberto Hülse e derrota para o Botafogo, fora, na última rodada). Fechou o torneio em 14º, com Wellington Paulista como autor de gols importantes e o também atacante Lins como destaque.

Chape alcança a permanência na Série A de 2014 com uma rodada de antecedência Foto: Sirli Freitas / Agencia RBS

Chapecoense 2014

O Verdão do Oeste passou sufoco em seu primeiro ano na Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Três rodadas antes do término do torneio, a Chape estava na 15ª posição, com apenas um ponto a mais que os 38 do Coritiba, primeiro time na zona de rebaixamento. O time era então comandado por Celso Rodrigues, de forma interina, e conseguiu a permanência com uma rodada de antecedência com quatro pontos conquistados em casa, depois de vencer o Botafogo e empatar com o Cruzeiro, vencedor daquele Brasileirão. Na última rodada, já garantido na elite do ano seguinte, perdeu por 4 a 2 para o Goiás longe de Chapecó.

Marcão é herói do Figueirense no último jogo, que garantiu o time na elite Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Figueirense 2015

Com três rodadas para finalizar o Campeonato Brasileiro de dois anos atrás, o Figueira era o 15º e tinha 39 pontos, dois a mais que o Coritiba, que abria a área de degola — o Avaí estava entre os times na classificação, com 38. O time era comandado pelo interino Hudson Coutinho e sofreu para conseguir escapar do rebaixamento, lutando até o último jogo. Nas rodadas finais, empatou com a Chapecoense e perdeu para o São Paulo. Precisava vencer a última partida e ganhou por 1 a 0, com gol do centroavante Marcão.

