Avaí tem duelo decisivo contra o Bahia e espera apoio da torcida na Ressacada

Do torcedor mais fanático até aquele que pouco coloca os pés na Ressacada, do manezinho azurra ao avaiano que mora longe de Florianópolis, do gandula ao presidente do clube, todos têm um compromisso nesta quarta-feira: empurrar o Avaí para a vitória sobre o Bahia, às 19h30min. É jogo decisivo para o Leão, que depois terá pela frente confrontos contra três equipes que estão na parte de cima da tabela. Na teoria, os mais complicados.

Para o Leão, o resultado positivo nesta quarta é fundamental para somar pontos e adquirir confiança para os próximos jogos. Primeiro, encara o líder Corinthians, no sábado, fora de casa; depois pega o Cruzeiro, dia 15, em Minas Gerais; e fecha a sequência de pedreiras contra o Palmeiras, dia 20, na Ressacada.

Como os confrontos são complicados, arrancar a vitória é fundamental na noite desta quarta. A tarefa pode parecer difícil, mas não impossível. Por isso, técnico e jogadores pedem a presença da torcida na Ressacada. A diretoria, inclusive, baixou o valor dos ingressos para R$ 10 (setor descoberto) e R$ 20 (coberto).

— Está muito embolado. Jamais vamos jogar a toalha e, enquanto houver esperanças, chances matemáticas, reais e claras, a gente vai brigar até o final. A gente espera que o torcedor acredite também, porque nós acreditamos muito e precisamos da força deles, desse apoio extracampo para que dê tudo certo e a gente comemore depois todos juntos — destaca o lateral João Paulo.

Mudança nas duas laterais

Com a suspensão do lateral-direito Leandro Silva, o técnico Claudinei Oliveira aposta em Maicon para a posição. O veterano não começa um jogo como titular há mais de quatro meses. Na esquerda, João Paulo retorna ao time após ficar de fora da goleada sofrida para o Coritiba por causa do terceiro amarelo.

O restante da equipe será a mesma que atuou nos últimos jogos e que tem o desafio de apagar a má impressão que ficou da derrota para os paranaenses por 4 a 0.

Ficha técnica

Avaí: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro, Luanzinho e Marquinhos; Romulo e Junior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Juninho, Zé Rafael e Allione (Régis); Mendoza e Edigar Junio. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Arbitragem: Pericles Bassols Pegado Cortez, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca (trio de PE).

Data e horário: nesta quarta-feira, às 19h30min

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

