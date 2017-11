Avaí sai na frente, mas cede a virada ao Bahia e permanece na zona de rebaixamento

Série A 08/11/2017 | 21h23 Atualizada em

Em noite que iniciou histórica para o Avaí com o gol de Marquinhos, agora o maior artilheiro da Ressacada com 58 gols, terminou de forma decepcionante para os azurras. O Leão saiu na frente no placar, mas cedeu a virada ao Bahia, 2 a 1, nesta quarta-feira. O time segue na zona de rebaixamento e terá de somar pontos fora de casa se ainda quiser se manter na Série A. O próximo compromisso da equipe é no sábado, às 19h, contra o líder Corinthians, em Itaquera.

O tricolor baiano nem teve tempo de respirar na Ressacada. Encurralado pelo Leão, levou dois sustos logo nos primeiros minutos de jogo. Ambos com Junior Dutra, que, em chutes de dentro da área, colocou o goleiro Jean para trabalhar.

O Avaí controlou a partida, com intensidade e sem deixar espaços para o Bahia, abriu o placar em gol histórico de Marquinhos. Em cobrança de falta, o ídolo azurra arrematou com pouca força. A bola passou por sobre a barreira e bateu no gramado bem próximo de Jean, encobrindo o goleiro. Estava aberto o placar.

O gol, além de lançar esperança ao torcedor avaiano, foi o 58º de Marquinhos na Ressacada, agora o maior artilheiro da história da casa azul e branca. O meia correu em direção à arquibancada, erguendo os braços ao alto para agradecer.

— Fui em direção a meu pai. Falei para ele que a gente conseguiu, era meu objetivo. É claro que troco todos os objetivos individuais pelo coletivo, mas para mim foi muito significante este recorde, pois batalhei por isso — contou Marquinhos ao deixar o gramado no intervalo.

Confira o raio-x dos 57 gols de Marquinhos pelo Avaí na Ressacada

Foi o quinto gol dele no Bahia, o adversário na Ressacada que mais levou gols do meia.

— Coincidentemente, o Bahia é o time que mais fiz gol na Ressacada. Hoje foi o quinto. Lembrei de tudo o que aconteceu, mas o importante é que a gente está vivo na competição — disse o ídolo azurra.

Na frente no placar e em noite histórica, o Avaí não soube aproveitar a vantagem e levou o gol de empate ainda na etapa inicial. Também de falta, Juninho cobrou no canto esquerdo de Douglas, a bola bateu nas duas traves e, no rebote, Edigar Junio emendou um chute forte para deixar tudo igual no placar.

No segundo tempo, o Avaí diminuiu a intensidade, ainda assim conseguiu criar chances. Marquinhos poderia ter anotado o segundo dele no jogo, mas tentou passar pelo goleiro e perdeu a bola. Depois, Maurinho fez grande jogada pela esquerda de ataque, driblou três adversário e tocou para Junior Dutra. O atacante tentou o chute, a defesa impediu e, na sequência, Maicon bateu novamente na zaga.

Os visitantes aproveitaram um contra-ataque para fazer a virada. Edigar Junio fez o segundo dele na partida, o 2 a 1 para o Bahia.

Ficha técnica

Avaí: Douglas; Maicon (Diego Tavares), Alemão, Betão e João Paulo; Judson e Pedro Castro; Júnior Dutra, Marquinhos (Simião) e Luanzinho (Maurinho); Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Bahia: Jean; Eduardo, Tiago Pagnussat, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Renê Júnior (Feijão), Juninho, Allione (Matheus Sales) e Zé Rafael; Mendoza (Régis) e Edigar Junio. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Gols: Marquinhos (A, aos 16min/1ºt), Edigar Junio (B, aos 32min/1ºt e aos 33min/2ºt)

Cartões amarelos: Pedro Castro, Romulo (A), Allione, Juninho Capixaba (B)

Arbitragem: Pericles Bassols Pegado Cortez, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca (trio de PE).

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Público: 4.412

Renda: R$ 78.830,00

