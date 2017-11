Avaí não pode passar em branco na última chance de vencer times paranaenses

Rerospecto 23/11/2017 | 07h54 Atualizada em

O Avaí vai enfrentar o Atlético-PR às 17h de domingo, na Ressacada, com a necessidade de vencer para continuar vivo na luta pela permanência na Série A. A partida pelo Campeonato Brasileiro também é a última chance dos azurras vencerem uma equipe paranaense neste ano. Será o sétimo compromisso com um time do estado vizinho e a vitória é primordial o Leão, além do tabu da temporada.

Nos três jogos no próprio Brasileirão até agora, o Avaí sofreu goleadas. Contra o Coritiba, a equipe perdeu por 4 a 1 na Ressacada e tomou 4 a 0 no Couto Pereira. No jogo contra o Atlético-PR no primeiro turno, os rubro-negros fizeram 5 a 0 na Arena da Baixada. As outras três derrotas para clubes do Paraná ocorreram no início da temporada.

Ainda antes do início do Campeonato Catarinense, o Leão foi derrotado pelo Rio Branco em amistoso, por 2 a 1, e perdeu por 2 a 0 para o Paraná, fora de casa, em jogo pela Primeira Liga. Pela mesma competição e também no mês de janeiro, os azurras sofreram novo revés para times do outro estado: 1 a 0 para o Londrina, na Ressacada. Além de seis derrotas, o saldo nos duelos contra equipes do Paraná é de dois gols marcados e 18 tentos tomados.

A última vitória sobre times paranaenses, porém, foi memorável. Em 19 de novembro do ano passado, o Leão ganhou de 1 a 0 do Londrina, no Estádio do Café, e conquistou o acesso para a Série A.

Um ponto atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória, o Avaí precisa vencer o Atlético-PR no domingo para chegar em condição de escapar do rebaixamento. Confira o “manual de sobrevivência” do Leão para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

