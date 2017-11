Avaí mantém ingresso a R$ 10 e espera Ressacada lotada no domingo

Mais um jogo decisivo 21/11/2017 | 16h56 Atualizada em

Para seguir vivo na luta contra o rebaixamento, o Avaí tem que repetir o que foi feito na segunda-feira, quando derrotou o Palmeiras por 2 a 1 com mais de 11 mil torcedores na Ressacada. Por isso, a diretoria mantém o valor promocional do ingresso a R$ 10. Para adquirir a entrada por esse valor, o torcedor avaiano precisa estar usando a camisa do clube. O confronto é no próximo domingo, às 17h, e a expectativa da diretoria é lotar a casa azurra.

As vendas iniciam às 9h de quinta-feira. A promoção vale para todos os setores da casa azurra, menos a área vip. Crianças menores de 12 anos não pagam. A exemplo do jogo contra o time paulista, sócios do Avaí podem levar um acompanhante sem custo.

Em 19º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, ao Leão só resta a vitória sobre o Atlético-PR, que está em 11º com 48. Ponte Preta (17º) e Sport (18º) têm o mesmo número de pontos que o Avaí, mas estão à frente no critério de desempate. O Vitória tem 40 pontos (16º) e hoje é o primeiro time fora do Z-4.

Ingressos *

Setor "A" (coberto): R$ 100,00

Meia-entrada: R$ 50,00

Promoção com a camisa: R$ 10,00

Setores "C", "D" e "E" (coberto): R$ 80,00

Meia-entrada: R$ 40,00

Promoção com a camisa: R$ 10,00

Setor "B" (descoberto): R$ 60,00

Meia-entrada: R$ 30,00

Promoção com a camisa: R$ 10,00

Área Vip: R$ 120,00

Meia-entrada: R$ 60,00

Menores de 12 anos: Entrada gratuita

Visitantes

Setores "F", "G" e "H" (descobertos): R$ 60,00

Meia-entrada: R$ 30,00

* Fonte: site do Avaí

