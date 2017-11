Avaí homenageia Marquinhos pela artilharia da Ressacada

História 20/11/2017 | 22h58 Atualizada em

O Avaí homenageou Marquinhos por se tornar o maior artilheiro da Ressacada. Depois do triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, o meia estava junto do presidente Francisco Battistotti e recebeu peças que marcam os 58 gols no estádio do Avaí. A mãe do atleta entregou a camisa azurra com o número 58 nas costas e a esposa e os filhos deram a ele uma placa.

O jogador se emocionou com os presentes e lembrou do começo da carreira. Agora com 59 gols pelo tento que abriu o caminho para a vitória sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, a marca começou gol sobre o Inter de Lages, no início da carreira.

— Agradeço a todos os treinadores e atletas que me ajudaram. Corri atrás da meta quando soube que poderia alcança-la. Fiz sacrifícios para conseguir, fico contente em ajudar o Avaí de qualquer maneira. É difícil atingir essas marcas e esperamos fazer mais jogadores com identidade com o clube. Escolhi esse clube para amar e defender. Enquanto tiver 1% de força, vou ter 99% de esperança em ajudar. Tenho orgulho em carregar essa bandeira, esse escudo tatuado no meu peito — destacou.

Emocionado, o jogador não conseguiu conter as lágrimas. Ele ainda deu um recado para os jovens que tentam a carreira no futebol.

— Não precisa ir para times maiores, para grandes cidades, até porque a concorrência é maior. Aqui temos base, e não devemos nada para ninguém. Nossa permanência na Série A passa também pela melhor estruturação da base. Em campo, a gente mostra que jogamos por nós e por um monte de funcionários, tudo em prol do clube — disse o atleta, que volta à Ressacada no domingo, às 17h, para o duelo contra o Atlético-PR.

No fim da coletiva, Marquinhos revelou que o contrato de renovação com o Avaí foi assinado e vai até o fim de 2018.

