Avaí faz promoção de ingressos a R$ 10 para o jogo contra o Palmeiras

Brasileirão 16/11/2017 | 15h04 Atualizada em

Direção do Avaí faz ação para tentar ter Ressacada cheia no jogo contra o Palmeiras

O Avaí vende ingressos a R$ 10 para seu próximo compromisso na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Às 20h de segunda-feira, o Leão recebe o Palmeiras e a entrada para os setores da torcida azurra tem valor promocional. Basta que o avaiano esteja com alguma veste do clube no ato da compra para aproveitar o benefício.

A promoção é válida para todos os setores, arquibancadas cobertas ou descobertas e não inclui área vip da Ressacada. Ainda, o Avaí liberou o acesso do sócio-torcedor com um acompanhante — na entrada do estádio, sem que seja necessário retirada de ingresso extra. Crianças menores de 12 anos não pagam. Os bilhetes para a torcida visitante custam R$ 60, nos setores F, G e H.

A direção avaiana tenta fazer com que a casa do Leão esteja lotada para apoiar o time em duelo vital na tentativa de continuar na elite do futebol nacional. O Avaí precisa vencer o Palmeiras para continuar com chance de escapar do rebaixamento.

