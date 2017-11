Avaí enfrenta o Cruzeiro e a matemática em Belo Horizonte

Brasileirão 15/11/2017 | 08h00 Atualizada em

Uma tarefa espinhosa, mas não impossível. O Avaí ainda pode alcançar a permanência na Série A. Se vencer três e empatar um dos quatro jogos que restam do Campeonato Brasileiro, o time chegará aos 45 pontos e terá maiores chances de escapar do rebaixamento. O primeiro deles é nesta quarta-feira, às 19h30min, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O Leão tem quatro batalhas pela frente. Para atingir os 45 pontos, precisa obter um aproveitamento de 83% – número superior ao do líder Corinthians. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, hoje a probabilidade de queda com essa pontuação é de 17,5%. O ideal mesmo para o Avaí é vencer todas as partidas. Com 47 pontos, as chances de rebaixamento é inferior a 1%.

Porém, se a Raposa traz boas recordações ao torcedor azurra, adversário batido na Ressacada por 1 a 0 no turno, os outros três na sequência são complicados. Fora de casa, o Leão perdeu para o Palmeiras e foi goleado pelo Atlético-PR. Em casa, não passou de um empate com o Santos.

Maicon mostra confiança em alcançar meta: "Temos tudo para deixar o Avaí na Série A"

Pedro Castro volta ao time

Para enfrentar o Cruzeiro, o técnico Claudinei Oliveira promove apenas uma mudança no meio de campo da equipe. Pedro Castro, que estava suspenso no último jogo, retorna ao time no lugar de Luanzinho. O zagueiro Betão não treinou nesta terça, mas viajou com o grupo e não deve ser problema para a partida no Mineirão.

Jogador experiente, com Copa do Mundo no currículo, o lateral Maicon projeta um confronto difícil contra seu ex-clube, mas possível de ser vencido.

— O mais importante nesse jogo é manter a tranquilidade, sabemos da necessidade da vitória. É preciso fazer um grande jogo e precisamos vencer. Claro que não podemos esquecer o que vivemos, eu cresci muito como homem e profissional no Cruzeiro, o agradecimento vai ser para sempre — destaca.

O Avaí não pode se dar por derrotado. Por isso, nada de entregar os pontos, jogar a toalha. Se vencer nesta quarta, o time não sai da zona, mas mantém viva a esperança de escapar do rebaixamento.

— Tem que confiar no nosso trabalho, mostramos isso em algumas partidas. Enquanto houver esperança, a gente tem que lutar até o fim. Nunca foi fácil, aqui sempre foi lutando até o final e é isso que temos que fazer, acreditar na qualidade do grupo — enfatiza Maicon.

Marquinhos mantém confiança no Avaí: "Não podemos baixar a cabeça"

Ficha técnica

Cruzeiro: Fábio; Rafael Galhardo, Léo, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rafinha e Thiago Neves; Jonata. Técnico: Mano Menezes.

Avaí: Douglas; Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Júnior Dutra e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por José Eduardo Calza e Maurício Coelho Silva Penna (trio do RS).

Date e horário: nesta quarta-feira, às 19h30min

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

