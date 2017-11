Avaí é goleado pelo Coritiba e vê situação se complicar no Brasileirão

Série A 04/11/2017 | 22h47 Atualizada em

O Avaí voltou a tropeçar fora de casa. Na noite deste sábado, o time jogou mal e foi goleado pelo Coritiba por 4 a 0 no Estádio Couto Pereira. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a 18ª colocação, com 35 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Vitória, que joga neste domingo contra o Vasco, fora de casa.

O time azurra volta a campo na quarta-feira, às 19h30min, na Ressacada, para enfrentar o Bahia.

Em jogo de times pressionados pelo drama do rebaixamento, um deslize pode custar caro. O erro tem que ser zero. O Avaí desperdiçou a primeira chance do jogo, com o lateral Leandro Silva. Após desvio de Junior Dutra, o ala entrou na área e chutou cruzado. A bola passou perto da trave.

O Coritiba foi paciente e, quando chegou na frente do goleiro Douglas, não errou. Em cobrança de escanteio, Carleto mandou na primeira trave. Alan Santos se antecipou à zaga azurra e, de cabeça, desviou para abriu o placar no Couto Pereira.

O Leão tentou reagir com Pedro Castro, em chute de fora da área. Depois com Junior Dutra, novamente de longe. Faltava pontaria ao time azurra. Para o Coritiba, os espaços na defesa do Avaí apareceram e o segundo era questão de tempo. Rildo foi derrubado dentro da área por Leandro Silva. O árbitro marcou pênalti. O goleiro Wilson cobrou e ampliou a vantagem dos donos da casa.

Na etapa final, o Avaí sofreu o terceiro golpe logo nos primeiros minutos. Tiago Real, de cabeça, aproveitou o cruzamento de Carleto e mandou a bola para as redes. Em desvantagem no placar, o técnico Claudinei Oliveira fez duas mudanças. Tirou Marquinhos e Luanzinho para a entrada de Juan e Joel. A equipe não melhorou.

Douglas ainda salvou o Leão duas vezes em chutes de Carleto e, depois, de Jonas. Mas não conseguiu evitar o gol de Jonas, em chute de longe.

Com o resultado, o Avaí terá de vencer o Bahia na próxima quarta para tentar sair do Z-4.

Ficha técnica

Coritiba: Wilson; Léo (Dodô), Werley, Cléber Reis e Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Yan (Rafael Longuine); Rildo (Filigrana) e Keirrison. Técnico: Marcelo Oliveira.

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Pedro Castro, Marquinhos (Juan) e Luanzinho (Joel); Junior Dutra e Romulo (Maurinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Alan Santos (C, aos 17min/1ºt), Wilson (C, aos 41min/1ºt), Tiago Real (C, aos 6min/2ºt), Jonas (C, aos 40min/2ºt)

Carões amarelos: Léo (C), Alemão, Leandro Silva (A)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Michael Correia e Silbert Sisquim (trio do RJ).

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

